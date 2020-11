Desarticulen una organització dedicada al tràfic internacional de marihuana que operava des de la Costa Brava

La Policia Nacional, en una operació conjunta amb el Servei de Vigilància Duanera, ha desarticulat una organització d'origen polonès dedicada al tràfic internacional de marihuana i que operava des de la Costa Brava. En l'operació s'han detingut quatre persones, acusades d'un delicte contra la salut pública i un altre de pertinença a organització criminal.

Entre els detinguts hi ha els principals responsables, que operaven des de Lloret de Mar, tot i que van ser detinguts a Barcelona. La investigació es va iniciar a principis d'any, quan es va tenir coneixement de l'existència de l'organització, que enviava la droga a diferents països de l'entorn europeu oculta en camions de mercaderies.

D'aquesta manera, burlaven les possibles inspeccions de al càrrega que feien els cossos policials, per exemple al pas de la Jonquera.

La fase d'explotació es va fer a mitjans d'octubre amb quatre entrades i registres simultànies en quatre domicilis emprats pels membres de l'organització per a magatzem i envasat de la mercaderia. En el moment de fer les entrades a Lloret i Vidreres no es van localitzar els membres de l'organització, però sí que van ser descoberts nombrosos indicis que els relacionaven amb els fets. Entre aquests, es van incautar quatre quilos de marihuana i haixix, així com dues bàscules de precisió, envasadores, gairebé 4.000 euros en efectiu i dos turismes.

A més, s'ha vinculat la trama amb tres carregaments de marihuana interceptats a la Jonquera. El primer d'aquest va tenir lloc al gener, quan es van intervenir fins a 270 quilograms de droga.

Finalment, la detenció dels quatre membres de la banda es va fer a l'Estació de França de Barcelona i va requerir del suport del Grup d'Operacions Especials de Seguretat davant la perillositat dels implicats, que, a més coneixien els registres als seus domicilis.