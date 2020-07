Enxampen un home amb un falcó protegit al tren a Portbou

Els agents de la Policia Nacional destinats a Portbou n'han vist de tots colors a l'estació de tren però fa pocs dies van trobar-se amb una situació ben curiosa. En el control que fan dels ciutadans que arriben de França amb el tren procedent de Cervera de la Marenda van interceptar un «passatger» molt exòtic. Una cria de falcó yaggar, una au catalogada com a espècia protegida.

Els policies adscrits a la Unitat d'Estrangeria i Documentació de Portbou van denunciar un ciutadà pakistanès que portava l'ocell. Els agents van comisar l'au protegida, ja que l'home no tenia la documentació corresponent que acredités la lícita procedència de l'animal. Va acabar denunciat pels fets i per justificar-se va explicar que havia trobat el falcó en una sessió de ioga al seu país. Es dona el cas que l'home pretenia entrar a Espanya de forma il·legal i com marca el conveni amb França, el CNP el va retornar al país gal.

Amb el comís del falcó la policia considera que es va avortar l'entrada de l'au de forma il·legal a Espanya. Se sospita, segons fonts policials, que la cria de falcó yaggar podria haver estat destinada al mercat negre d'animals protegits, un negoci il·legal molt lucratiu en el qual es mouen molts milions d'euros i es posa en risc la vida i la integritat dels animals.

L'animal, posteriorment, va ser posat en mans dels Agents Rurals i aquest va ser destinat al centre de fauna dels Aiguamolls.