Figueres tanca la fase 0 acumulant 1.587 sancions i 14 detinguts

La Guàrdia Urbana de Figueres ha acumulat 1.587 sancions per trencament de les condicions de confinament des de l'inici de l'estat d'alarma pel coronavirus, el passat 14 de març, fins a l'acabament de la fase 0 d'aquest diumenge.



En la jornada dominical prèvia al pas a la fase 1, els agents de la policia local figuerenca van identificar 118 persones i 56 vehicles, imposant 18 denúncies. En aquest període de confinament hi ha hagut 14 detencions per causes greus vinculades a desobendiències i incompliment de prohibicions.





??????Avancem a la fase 1. Seguim amb els controls per verificar el compliment de l'estat d'alarma. Ahir:



??118 persones identificades

??56 vehicles controlats

??18 denúncies



En total s'han sancionat a 1587 persones i 14 detinguts — Guàrdia Urbana FIG (@GU_Figueres) May 18, 2020