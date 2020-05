Detenen tres lladres per robar una anciana i la seva cuidadora a Figueres

Detenen tres lladres per robar una anciana i la seva cuidadora a Figueres

Els Mossos d'Esquadra han detingut tres lladres per assaltar la casa d'una anciana de 94 anys a Figueres. A més, un d'ells va intentar agredir sexualment la seva cuidadora. El robatori amb violència va tenir lloc dimarts de la setmana passada al domicili on viuen les dues dones, situat al carrer Concòrdia. Els delinqüents, que tenen entre 18 i 22 anys, van entrar a la casa de matinada i van sorprendre les dues víctimes mentre dormien. Les van amenaçar amb una navalla i una arma de foc, els van prendre els mòbils i els van exigir diners. Van fugir amb un botí de 1.500 euros. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions. Els tres detinguts han quedat en llibertat provisional després de passar davant del jutjat.

L'assalt violent va tenir lloc la matinada del 12 de març en una casa del carrer Concòrdia de Figueres. Al domicili, hi viuen una anciana de 94 anys i la seva cuidadora. El robatori va passar en plena matinada. Els lladres van entrar a dins la casa, on van sorprendre les dues dones dormint.

Els delinqüents van amenaçar la treballadora amb una navalla i una arma de foc i li van exigir que els digués on guardaven els diners. Després, mentre un dels intrusos escorcollava el domicili, l'altre, que es va quedar vigilant la cuidadora, va intentar-la agredir sexualment.

De la casa, els delinqüents se'n van endur un botí de 1.500 euros en efectiu i dos telèfons mòbils. Després de rebre la denúncia, els Mossos van obrir una investigació i dijous passat van detenir tres joves marroquins de 18,20 i 22 anys per l'assalt violent a casa de l'anciana.

Als detinguts, tots veïns de Figueres, se'ls acusa d'un delicte de robatori amb violència i intimidació. I al jove de 20 anys, a més, d'un delicte contra la llibertat sexual (perquè va ser ell qui va intentar agredir la cuidadora).

La investigació continua oberta i no es descarten més detencions. Els arrestats, dos dels quals tenen antecedents, van passar divendres a disposició del jutjat de guàrdia de Figueres. Després de prendre'ls declaració, van quedar en llibertat provisional.