Crema un contenidor a Camallera per brases calentes

L'Ajuntament de Saus, Camallera i Llampaies ha fet una alerta a través de les xarxes socials sobre el perill que suposa abocar brases calentes als contenidors. El passat diumenge es va cremar un dels contenidors del carrer Estació de Camallera i, se sospita, que va ser per aquest fet.

«Es tracta d'un procés de combustió que pot durar hores, però culmina amb l'incendi del contenidor, amb el conseqüent perill que pugui propagar-se a vehicles, arbres o fins i tot edificis propers», alertava el consistori després de conèixer els fets.

I en aquest sentit donava una sèrie de recomanacions al veïnat de la població com la importància de deixar reposar un parell de dies les cendres abans de llençar-les i que fins i tot es comprovi que ja no fan caliu. No obstant això, l'Ajuntament recorda la prohibició d'abocar brases que encara tinguin foc o cendres calentes als contenidors d'escombraries.