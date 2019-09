Un perillós incendi forestal amenaça zones habitades de Banyuls de la Marenda

Els veïns de Banyuls de la Marenda, a la Costa Vermella nord-catalana, es troben en estat d'alerta màxima des de les cinc del matí d'aquest dijous, segons informa el diari L'Indépendant, a causa d'un potent foc forestal que amenaça la zona habitada de la Salette. Uns cent vint efectius dels Bombers i altres serveis d'emergència estan treballant en el lloc dels fets per a evitar l'extensió de les flames. El fum generat per l'incendi és visible des de part de l'Empordà, especialment la Mar d'Amunt, tal com explica el port selvatà Roger Pinart en el seu compte de Twitter.