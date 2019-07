Tres detinguts i 500 plantes de marihuana requisades en l'operatiu policial a Figueres

L'operatiu policial al barri de Sant Joan de Figueres s'ha tancat amb tres detinguts i prop de 500 plantes de marihuana requisades. En total han estat 65 els efectius entre Mossos i Guàrdia Urbana els que des de les nou del matí d'aquest dijous han participat en l'operatiu. S'han fet tres entrades i registres en domicilis del barri, d'on han tret les plantes de marihuana. Com és habitual, als policies els han acompanyat els tècnics d'Endesa que han reparat els quadres elèctrics malmesos per les punxades d'alguns dels veïns. Des de l'Ajuntament han agraït l'actuació policial i han demanat "generositat" per part dels 21 regidors del ple per tal de poder "tirar endavant" el que han definit com un "pacte de ciutat".

Nou cop al frau elèctric i al tràfic de drogues al barri de Sant Joan de Figueres. A les nou del matí, sis furgonetes de la Brigada Mòbil dels Mossos acompanyades per altres vehicles policials han irromput per dur a terme tres entrades i escorcolls en aquest barri de la zona Est de Figueres. El resultat després de diverses hores ha estat de tres detinguts i prop de 500 plantes de marihuana requisades i que hi havia dins dels tres habitatges que els Mossos han regirat.

Tot plegat ha despertat curiositat entre els veïns. I és que, si bé són habituals les visites de la policia en aquesta zona, no amb la contundència d'aquest dijous. Unes visites que des de l'Ajuntament de Figueres han deixat clar que «seguiran» fins que es resolgui el què qualifiquen com un «pacte de ciutat» per tal d'acabar amb el tràfic de marihuana i el frau elèctric.

«És evident que no ens podem permetre que aquests veïns segueixin patint talls de llum amb una onada de calor com la que tenim actualment», ha assenyalat l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, que ha lamentat la «delicada situació» en què es troben molts figuerencs que porten tota la vida al barri.

Després dels escorcolls ha estat el moment perquè diversos tècnics d'Endesa reparessin les caixes malmeses. Ho feien, això sí, escoltats pel fort dispositiu policial de la zona i sota l'atenta mirada d'alguns dels veïns. Un d'ells ha explicat que aquesta setmana porten tres talls consecutius d'entre tres i quatre hores just abans de sopar fins a les dotze de la nit.

Demana «generositat»

Lladó lamenta la situació que han de viure alguns veïns, que recorda que en molts casos són gent gran que necessita electricitat per poder fer funcionar aparells que necessiten pel seu benestar. En concret, l'alcaldessa ha fet referència a la residència de gent gran Els Arcs que es troba a la zona i que també pateix els talls.

Per tot plegat, Lladó ha reclamat «generositat» a tots els regidors del ple de l'Ajuntament de Figueres i així poder tirar endavant «el pacte de ciutat». «Nosaltres sempre tindrem mà estesa amb tots els grups i faig una crida als edils perquè deixem de banda interessos partidistes. Aquí hem de ser tots una pinya», ha reblat Lladó.

Treball conjunt amb Endesa

La batllessa també ha fet referència al treball «intens i conjunt» que fan amb Endesa per intentar mitigar el problema dels talls que afecten el barri. En aquest sentit, Lladó ha explicat que Endesa ha posat dispositius per tal de poder millorar les condicions i fer més difícil punxar la llum que genera els talls als veïns del barri.