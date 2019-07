Operatiu policial a Figueres contra els talls de llum i les plantacions de droga a la zona oest

Operatiu policial contra el tràfic de drogues als barris del Culubret i de Sant Joan de Figueres. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana s'han desplegat a la zona per lluitar contra les plantacions de marihuana i el frau elèctric en aquesta part de la ciutat. Preveuen fer com a mínim tres entrades i escorcolls en diferents habitatges. En un d'ells, de moment, la policia ja hi ha trobat una plantació amb tota la infraestructura necessària per afavorir el creixement de la marihuana. Els Mossos han desplegat agents de seguretat ciutadana, de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) i de la Brigada Mòbil (Brimo). L'operatiu d'aquest dijous se suma als que periòdicament han tingut lloc en aquests barris de Figueres