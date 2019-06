Protecció Civil del Port de la Selva evacua per mar dos joves de cala Prona

L'Associació de Voluntaris de Protecció Civil del Port de la Selva ha informat de l'evacuació per mar de dos joves que han patit una indisposició a cala Prona. En conèixer la demanda d'ajut, es va activar una embarcació que va anar a recollir-los per a traslladar-los fins al port de la vila, on els esperava una ambulància del SEM amb la qual han estat transportats fins al CAP de Llançà per a ser atesos.





Activada embarcació L500 per avís del @061 de 2 nois indisposats a Cala Prona.

Traslladats a port amb L500 i al CAP de Llançà amb @semgencat pic.twitter.com/ewGv1KUktM — AVPC ELPORTDELASELVA (@AVPCPORTSELVA) 26 de juny de 2019