Investiguen si un míssil provinent de França va sobrevolar el cel de Girona

Un bòlit artificial va sobrevolar divendres a la nit el cel de bona part de Catalunya i el País Valencià. Poc abans de les 23.00 hores, diversos astrònoms col·laboradors del CSIC van detectar el punt de llum sorgint de França, sobrevolant Girona i Barcelona, per continuar direcció les Balears i acabar el seu recorregut al sud del País Valencià. El bòlit va ser captat per càmeres a Esparreguera, Benicàssim (Mont Bartolo) i Castelló. La xarxa d'investigació de bòlits i meteorits del CSIC estudia ara el seu origen, però tot apunta a un míssil balístic provinent de França. Fa només dos dies, el 28 de març, es va detectar de matinada un altre bòlit esporàdic al cel d'Occitània captat per observadors des de Breda i Corbera de Llobregat.

A l'espera d'explicacions de les autoritats franceses

"Les dues hipòtesis que remenem en aquests moments és o la reentrada d'un satèl·lit o la fase d'un coet o la possibilitat que sigui un míssil balístic com el que es va registrar el passat 18 de novembre, que és el que sembla per aparença", explica l'astrofísic Josep Maria Trigo, investigador del Institut de Ciències de l’Espai (ICE) del CSIC i de l'Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC). L'organisme ja ha posat els fets en coneixement del govern.

El bòlit passant per Esparraguera poc abans de les 11 de la nit de divendres. / CSIC

Segons la trajectòria del míssil, l'objecte venia des de França encara que els científics encara continuen a l'espera que les autoritats franceses el confirmin. "Ens sorprèn que aquest vol no s'hagi anunciat perquè té una trajectòria de nord a sud. Estem a l'espera de veure quines explicacions es donen", afirma Trigo. Ara que el Govern d'Espanya té informació sobre aquest fet, els investigadors esperen que les autoritats franceses donin les explicacions pertinents.