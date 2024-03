Investigació policial oberta per aclarir qui és el conductor que va robar un Porsche 911 de color vermell del dipòsit municipal de Blanes. El cotxe d'alta gamma va desaparèixer el dimarts 27 de febrer de les instal·lacions. Un individu va forçar la porta de l'equipament municipal, va inutilitzar les càmeres de vigilància i va accedir a les instal·lacions. Això va succeir cap a les tres de la matinada i el matí quan els primers treballadors van anar a la zona que es van adonar dels fets.

Havia desaparegut un cotxe que feia una setmana abans havien intervingut després que el seu conductor s'havia saltat un control de la Policia Local a Blanes i havia abandonat el vehicle a Lloret de Mar.

La policia es va trobar el vehicle a la localitat sense ningú a dins però sí amb els seients moguts i remenament a l'interior. Inicialment, el vehicle es va quedar un dia a les dependències de Lloret, però com que no va aparèixer el conductor, posteriorment va passar a la localitat veïna.

A partir d'aquí, la Policia Local de Blanes va esperar si algú l'anava a recollir o quelcom per així acusar-lo d'una conducció temerària i desobediència perquè s'havia saltat el control.

Però no va ser així, va romandre al dipòsit fins al dia 27 de febrer, quan algú va robar aquest Porsche de l'any 2011 de les instal·lacions municipals. Les primeres sospites recauen en el fet que el lladre hauria de ser el mateix conductor qui l'hauria anat a "retirar" d'aquesta forma il·legal, però de moment, es desconeix qui el portava.

Com que és un vehicle matriculat a l'estranger, la Policia Local va informar sobre el robatori no només als Mossos d'Esquadra sinó també a les policies de fronteres (Andorra, Policia Nacional i Guàrdia Civil) i també a les locals de Barcelona i Sitges, perquè tenen constància que el vehicle també s'havia mogut per aquesta zona, segons confirmen fons oficials.

El cotxe d'un mort

El que sí que se sap és que el vehicle d'alta gamma pertany a una persona morta en estranyes circumstàncies. Un ciutadà andorrà de 68 anys que va morir el juliol del 2019 d'un tret al cap en un motel Tunja, una ciutat de Colòmbia. Inicialment, tot apuntava a un suïcidi segons l'informe forense que se li va practicar, una informació que al seu dia va informar Ràdio Caracol i que va traspassar fronteres i va arribar a Andorra. El Periódic d'Andorra posteriorment va informar sobre la mort d'aquest veí de Sant Julià de Lòria i el 2022 explicava novetats del cas: que la fiscalia de Colòmbia investiga com a homicidi la mort de l'andorrà un fet, que no s'ha acabat encara confirmant.

Segons el rotatiu, aquest difunt era conegut a Andorra i el 2012 va ser jutjat i absolt juntament amb altres persones de tràfic de drogues a gran escala i contraban de tabac. Entre aquests hi havia el seu germà que era expolicia. El ciutadà andorrà després es va traslladar a Catalunya i posteriorment a Colòmbia on va viure amb la família i on ara es troba enterrat.

Pel que fa al Porsche robat, el mateix diari andorrà curiosament en un article fa referència a aquest vehicle d'alta gamma robat a les comarques gironines. Segons això, la vídua va anar-lo a recollir a Andorra arran de la mort del seu marit.

Ara per ara, però el misteri segueix obert. Els Mossos de la comissaria de Blanes confirmen que tenen una investigació oberta i caldrà veure si s'arriba a localitzar el conductor i el vehicle sostret a Blanes.