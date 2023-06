Un autobús s'ha incendiat prop de dos quarts de deu del matí a l'autopista AP-7, prop de la Jonquera. El vehicle, de matrícula espanyola, estava fent el trajecte Barcelona-Cotlliure i transportava 42 passatgers que han pogut ser desallotjats a temps. No hi ha hagut cap ferit. Segons la Policia Local de la Jonquera, el foc s'ha produït a causa d'una avaria mecànica del mateix autobús. Han acudit a l'incident unitats dels Mossos d'Esquadra, la Policia Local i 7 dotacions dels Bombers, que han apagat l'incendi en pocs minuts.

L'autopista en direcció França i l'entrada 2 a l'autopista han quedat tallades al trànsit. Actualment, segons Trànsit, hi ha més de 4,5 quilòmetres de retencions a l'AP-7 i 2 quilòmetres a l'N-II, via alternativa per accedir a França.