Detenció d'un lladre especialitzat els furts a Empuriabrava. Els fets van succeir aquest dilluns a la tarda i va intervenir la Policia Local de Castelló d'Empúries. L'arrestat té 33 anys.

La Policia Local va rebre l'avís d'un supermercat de la població que els alertava que tenien retingut un home que havia furtat productes de la botiga.

Una patrulla es va adreçar al lloc i va poder interceptar al sospitós. Un cop identificat, els agents van trobar-se que hi havia ordre de detenció per reclamació judicial per un tema de furts

Davant d'aquests fets, van arrestar pel requeriment i també el van denunciar pel furt en l'establiment comercial.