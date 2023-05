Els Mossos d’Esquadra han detingut un home d’uns 40 anys responsable de l’assassinat a trets d’un noi de 15 anys aquesta nit a Sant Hipòlit de Voltregà (Osona).Ës tracta d’un veí del municipi amb antecedents que ha fugit cap a un bosc pròxim a la població després de barallar-se amb la víctima i que té la cara ensangonada, segons alguns testimonis han aclarit la policia.

Els agents l’han localitzat i l’han pogut detenir sense que hi hagi hagut trets.

Els mediadors de la Unitat Central de Segrestos i Extorsions dels Mossos havien contactat amb l’entorn de l’agressor per aconseguir que parlessin amb ell i el convencessin perquè s’entregués. El sospitós estava «més o menys localitzat». No obstant, finalment l’home no s’ha entregat i han sigut els agents dels Mossos els que, després de rodejar-lo, l’han pogut detenir.

L’avís de l’homicidi s’ha rebut a les cinc de la matinada: la víctima, menor d’edat, ha sigut trobada en ple carrer. Presentava ferides compatibles amb arma de foc, tal com ha avançat la periodista figuerenca Anna Punsí i ha confirmat el Periodico, del mateix grup editorial de l'Empordà.. Segons les primeres informacions, que han de ser contrastades amb un examen forense molt més exhaustiu i fiable que es portarà a terme en les pròximes hores, el cos presenta dos orificis de bala.

La policia catalana, després de l’avís, ha activat un dispositiu de recerca del sospitós per la zona boscosa cap on ha fugit amb l’objectiu d’ocultar-se. Els agents anaven rere la pista d’un home de 40 anys, el rostre del qual ha circulat pels efectius de guàrdia i que també publica aquest diari, i que presenta algunes lesions a la cara a causa de l’enfrontament que suposadament ha mantingut amb la víctima, 25 anys menor que ell.

Han participat en el dispositiu de recerca diverses patrulles i també l’helicòpter i la unitat de drons. Així mateix, s’han desplegat dues dotacions d’antiavalots per mirar d’acordonar el perímetre on es trobaria el jove. Al capdavant de l’operació hi ha el Grup Especial d’Intervenció (GEI), la unitat d’elit especialitzada a neutralitzar persones armades.

Investigació

L’Àrea d’Investigació Criminal (AIC) s’ha fet càrrec d’unes indagacions que acaben de començar per intentar comprendre què ha passat. La principal hipòtesi és que es tracta d’una baralla que haurien mantingut l’agressor i la víctima. Un baralla que ha acabat de la pitjor manera, amb l’agressor obrint foc contra el menor, a qui ha matat, i després ha fugit del lloc dels fets a peu. Els Mossos saben qui estan buscant gràcies a la col·laboració de testimonis i ciutadans.

La víctima ha sigut localitzada a la via pública a les cinc tocades d’aquesta matinada. Els testimonis han trucat al 112 i s’hi han desplaçat tant agents dels Mossos com del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Els sanitaris han atès el menor, però no han pogut salvar-li la vida i han certificat la seva defunció.