Aviat farà vint-i-quatre hores que el foc ha començat a cremar a Cervera de la Merenda i quinze de la seva entrada a Portbou.

Aquest incendi continua actiu, però ja està estabilitzat. Els Bombers de la Generalitat expressen que «hem assolit els objectius que ens havíem plantejat per aquesta nit», amb la feina d'una quarantena d'unitats terrestres. Aquestes metes eren que les flames no passessin la zona del barranc del Pantà de Portbou i que no augmentés el seu perímetre, el qual manté unes dimensions similars a la d'abans de la nit: unes 100 hectàrees cremades de l’Espai Natural Protegit del Massís de l’Albera. El cos de Bombers diu que «a l'Alt Empordà hi teníem tres llengües, dues van morir pràcticament soles per la zona on van anar i la tercera era la de la zona del Pantà i l'hem aconseguit frenar. Precisament el que més ens preocupava era que aquest flanc dret passés el barranc esmentat».

Aquest mateix cos d'emergència explica que «actualment no hi ha flames», tot i que hi ha pulsacions de vent d'entre 10 i 15 minuts que complica les tasques d'extinció «i ens tira enrere la feina».

Jordi Martín, cap dels Bombers a Girona, ha xplicaten la roda de la premsa que s'ha fet aquest matí des del Parc de Bombers de Llançà que «es treballarà per aconseguir la fase de control d'aquest vespre».