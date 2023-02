Els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes, d'entre 39 i 54 anys, per intentar furtar en una furgoneta al voral de l'AP7, a Aiguaviva, amb el mètode de la distracció. Els fets van passar aquest diumenge cap a tres quarts d'una del migdia quan una patrulla de Salt que estava fent prevenció a l'autopista va veure un turisme aturat davant d'una furgoneta amb matricula estrangera.

Els agents se'n van malfiar i es va aturar per veure què passava. Aleshores, van veure que mentre un distreia el conductor del vehicle, un altre ja tenia la porta oberta per robar-hi. En veure presència policial, però, els tres ocupants del turisme van fugir a gran velocitat.

Els mossos els van seguir i els van aconseguir aturar amb l'ajuda d'altres patrulles. En identificar-los, van descobrir que el conductor no tenia carnet.

Els agents van arrestar els tres ocupants del vehicle, dos d'ells amb nombrosos antecedents, per desobediència a agents de l'autoritat i per temptativa de furt. Al conductor, a més, per conduir sense haver obtingut el permís de conduir.