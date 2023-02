La fiscalia sol·licita una condemna de 10 anys de presó per a un veí de Girona acusat d'abusar sexualment d'una menor de 14 anys la matinada del 24 de gener del 2021. L'acusació pública sosté que el processat va contactar amb la víctima per Instagram el dia abans i van quedar per veure's en persona cap a les set de la tarda. Junts, van anar fins al pis de l'acusat, que aleshores tenia 27 anys. Segons l'escrit d'acusació, tots dos van estar bevent alcohol i consumint marihuana. La menor es va adormir com a conseqüència de la ingesta. Va ser aleshores quan el processat l'hauria atacat.

La fiscalia l'acusa d'un delicte d'abús sexual a menor de 16 anys amb accés carnal. L'escrit de conclusions provisionals situa els fets cap a les cinc del matí del 24 de gener del 2021. Segons l'acusació, quan la menor estava adormida i estirada al llit després d'haver begut tres gots de rom i haver fumat marihuana proporcionada pel processat, l'home li va treure la roba i la va penetrar. La menor es va despertar però l'acusat "va continuar amb la penetració sense consentiment". A banda de la pena de 10 anys de presó, la fiscalia també demana 10 anys de llibertat vigilada, que l'acusat no es pugui apropar a menys de 300 metres ni comunicar-se amb la víctima durant 5 anys i que aboni 6.000 euros d'indemnització pel dany moral causat. La defensa nega els fets i demana l'absolució. Els fets havien d'arribar a judici aquest dimarts a la secció tercera de l'Audiència de Girona però s'ha suspès perquè falta un testimoni que no podia ser a la vista per causa justificada. De moment no hi ha nova data de judici a l'espera de poder fer l'assenyalament.