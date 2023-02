El jutjat de Primera Instància 2 de Girona ha condemnat al banc Cetelem a retornar 3.135,44 euros a un client que havia demanat dos crèdits per pagar una instal·lació de plaques solars i domòtica pel seu domicili que va resultar ser defectuosa.

L’empresa, amb seu a Figueres i que actualment està extingida, distribuïa productes relacionats amb energies renovables. En aquest cas, el client va demanar la instal·lació de plaques solars, endolls intel·ligents i domòtica al seu domicili. Per pagar-ho l’empresa va fer un segon contracte de finançament amb un banc per valor de més de 10.000 euros.

Amb tot, la instal·lació no es va fer correctament, segons ressalta la sentència de primera instància. Una treballadora que s’encarregava de fer el manteniment de les instal·lacions va constatar que les plaques solars s’havien col·locat en sentit contrari al que tocava, i que l’aparell que centralitzava la domòtica de la casa no funcionava bé i s’havia de reprogramar de forma constant.

Per això, la sentència entén que s’ha constatat que hi ha hagut un compliment «defectuós» del contracte subscrit entre l’empresa i el client, i també declara demostrat que hi havia una vinculació entre el contracte de prestació de serveis i el de finançament, i el banc ha de respondre’n.

Més afectats

Segons explica l’advocat del cas, Aniol Geli, hi ha més gent afectada que va contractar els serveis d’aquesta empresa sense que se’ls acabés de fer bé la instal·lació. De moment, el jutjat gironí ha dictat sentència a favor de l’afectat, a qui el banc haurà de tornar els 3.135,44 euros que ja havia abonat, més els interessos que se n’han derivat durant el temps que ha estat pagant. El banc tampoc podrà continuar cobrant el que resta del crèdit.

La sentència també declara el trencament de la relació contractual entre l’empresa i el client per «compliment defectuós» del contracte. A més, la sentència obliga el banc a treure l'afectat de qualsevol fitxer de morosos on podrien haver-lo inclòs. En últim lloc, ha estat condemnada a pagar els costos del procediment. Per ara, la sentència no és ferma i es pot recórrer a l'Audiència de Girona.