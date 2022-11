Persecució policial d'un conductor d'un tractor temerari entre Cornellà del Terri i Viladasens. L'home va fugir durant 16 quilòmetres per diverses carreteres tant principals com secundàries, un camp i va acabar a les portes d'una granja.

Els Mossos d'Esquadra van detenir el conductor que compta amb molts antecedents policials per conducció temerària i desobediència. També el van denunciar per no disposar d'assegurança ni ITV.

Aquestes irregularitats de fet són el que van donar el tret de sortida a tota l'actuació policial. Els fets són del dilluns passat 7 de novembre i van començar cap a un quart de dues de la tarda quan una patrulla dels Mossos d'Esquadra de Seguretat Ciutadana es trobava a Cornellà del Terri i va un tractor que circulava per la GI-514. Els agents van comprovar les dades del vehicle i van veure que no disposava d'assegurança ni ITV. Per aquest motiu, van demanar al conductor que s'aturés però aquest no els va fer cas i fugir. Li van fer senyals acústics i van posar els llums del vehicle patrulla perquè desistís però l'home va seguir conduint i fins i tot, els policies van posar el vehicle davant per aturar-lo. El conductor del tractor però va fer una maniobra evasiva en ziga-zaga i fins i tot, va intentar col·lidir amb la policia. Arran dels fets, els agents van demanar suport a una altra patrulla.

Els agents van perseguir el vehicle que va conduir de forma temerària des de Cornellà del Terri, on va travessar el poble i després, es va incorporar a l'N-II a Medinyà. Van intentar-lo aturar a la GI-633 a Cervià de Ter però el tractor va continuar conduint sense fer gens de cas a la policia i un cop a Sant Jordi Desvalls, va entrar fins i tot en un camp, on va conduir 70 metres més.

En sentit contrari

Llavors va tornar a agafar la carretera, en aquest cas contra direcció i un cotxe, com asseguren els Mossos, va haver-lo d'esquivar i va estar a punt d'accidentar-se.

Finalment, el tractor va enfilar cap a Viladasens i va entrar al nucli de població. Finalment, la policia el va acorralar i es va posar en el camí que porta a una granja. Aquí no va tenir sortida i va quedar a les portes de l'explotació agrària.

Els Mossos d'Esquadra van detenir a l'home, de 48 anys per un delicte contra la seguretat viària: conduir temeràriament i un de desobediència als agents de l'autoritat. A banda, també el van denunciar per no disposar d'assegurança ni d'ITV.