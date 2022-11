Un camió va rebentar una roda ahir a la nit mentre circulava per l'autopista AP-7 al seu pas per Maçanet de la Selva. Arran d'aquesta incidència van caure diverses restes per la carretera i set vehicles en topar-hi, es van accidentar. Sortosament, no es van haver de lamentar ferits. Va succeir cap a dos quarts de dotze de la nit, a l'altura del quilòmetre 90,5 de l'autopista en direcció Barcelona.

El camió, segons ha confirmat el Servei Català de Trànsit, va rebentar el pneumàtic i set més van anar topant amb les restes. Arran dels fets es van activar els Mossos de Trànsit, els Bombers i el SEM. Tots els vehicles accidentats es trobaven en un espai de 200 metres i la majoria van anar a parar a la zona del voral. El que més va patir les conseqüències va ser el primer que va topar amb la roda, ja que va acabar amb el para-xocs trencat, segons van comprovar els Bombers. Aquests, amb tres dotacions, van ajudar a retirar diverses restes del pneumàtic del tràiler de l'autopista i van fent un repàs fins a Sant Celoni, per veure que no hi hagués més vehicles accidentats. Finalment, en van ser set i cap d'ells amb ferits. Arran dels fets tampoc es va produir cap afectació viària. Els Mossos en arribar-hi van trobar-se com molts dels vehicles accidentats, ja havien estat retirats pel servei d'assistència de carreteres, segons ha confirmat Trànsit.