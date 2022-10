Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desmantellat un presumpte grup criminal relacionat amb la Mocro Maffia neerlandesa a Catalunya, i han aconseguit impedir que els membres s'assentin en territori espanyol, on "pretenien blanquejar diners a partir de diversos negocis --com un bar de xixes-- i l'adquisició de béns provinents del narcotràfic".

Ho han explicat en una roda de premsa aquest dimecres el cap del Grup 32 de Blanqueig de Capitals i Anticorrupció de la Policia Nacional, l'inspector Esteban Patricio, i el cap de l'Àrea Central de Delictes Econòmics dels Mossos d'Esquadra, el sotsinspector José Merino.

La investigació es va iniciar a principis del 2021, quan els agents van detectar diversos robatoris amb força a Catalunya i a València, en els quals els autors "atacaven caixers automàtics amb una mescla de gasos per accedir al caixetí i agafar els diners en efectiu", ha explicat Merino.

Després de diverses gestions, van tenir coneixement de l'existència d'una persona d'origen neerlandès que presumptament estava relacionada amb aquests robatoris, i van iniciar una vigilància conjunta sobre aquest investigat per aclarir si se'l podia relacionar "amb altres robatoris amb força amb gasos explosius" en altres països de la Unió Europea.

Organització criminal

Durant la investigació, els agents van descobrir l'activitat d'una organització criminal d'origen neerlandès "que pretenia instal·lar-se a Catalunya", i que estava relacionada amb la Mocro Maffia, coneguda per una alta perillositat i especialització pels mètodes utilitzats en els seus negocis, ha explicat Patricio.

L'objectiu d'aquest grup criminal era "gaudir dels diners que generaven dels seus negocis sense aixecar les sospites dels organismes de control", ha sostingut Merino, mentre que Patricio ha explicat que aquest grup va detectar a Catalunya una enginyeria financera per revertir els diners aconseguits de manera il·lícita amb activitat pluridelincuencial, en les seves paraules.

Set investigats

Els agents van investigar set persones d'uns 30 anys relacionades amb el presumpte grup, que "tenien un alt nivell de vida, però passaven desapercebudes", i dos d'ells detinguts a la Haia (Països Baixos) i el jutge en va decretar l'ingrés a presó, mentre que un altre es va presentar a les dependències judicials i el jutge el va citar a declarar.

Així, es van fer set registres a Catalunya i als Països Baixos i es van intervenir els comptes corrents dels investigats, joies, armes de foc, cotxes d'alta gamma i dos milions d'euros i francs suïssos en efectiu, entre d'altres.

"A nosaltres, com a policies, no ens agrada que determinades organitzacions estiguin aquí assentades, perquè poden fer efecte crida. La presència d'estructures criminals aquí pot comportar que vinguin més grups i més clans per expandir la seva influència", ha conclòs Merino.