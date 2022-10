La Policia Local de Castelló d'Empúries va detenir, el passat 11 d'octubre, un home com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública per dur 2 grams d’èxtasi i 30 grams de cocaïna.

Durant la nit de l'11 al 12 d’octubre, mentre la Policia Local realitzava patrullatge preventiu ordinari, va observar un vehicle sortint d’un domicili del qual hi havia sospites que s’hi exercien activitats irregulars. Per aquest motiu, els agents actuants, van aturar el vehicle. A l'escorcollar el vehicle i al conductor i únic ocupant d'aquest, els agents van trobar 2 grams d’èxtasi i 30 grams de cocaïna aproximadament, i van procedir a la detenció del sospitós com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública.