Almenys 30 futbolistes professionals han vist assaltada casa seva en els últims 6 anys per lladres que buscaven, i es van emportar, rellotges de luxe, joies i diners en metàl·lic valorats en uns quants milions d’euros, tot i que el botí total és impossible de quantificar. Deu víctimes jugaven en el Barça i 10 més en el Reial Madrid. Alguns han sigut víctimes dues vegades, com Aubameyang i Benzema.

En la majoria dels casos, els robatoris han quedat impunes, i quan els autors han sigut detinguts, recuperen aviat la llibertat, segons les dades de CAS OBERT, canal d’investigació i successos de Prensa Ibérica. Policia i Guàrdia Civil creuen, a més, que hi ha més víctimes que han preferit no denunciar, com el jugador del Reial Madrid Fede Valverde, víctima d’un robatori aquest estiu a Eivissa, segons va explicar la seva dona en xarxes socials.

Els futbolistes són víctimes propícies perquè les seves vides, les seves cases i les seves rutines són gairebé públiques, segons les fonts policials consultades. De fet, alguns lladres han accedit a imatges de domicilis per robar, inclosos jardins i mesures de seguretat que estaven disponibles en xarxes socials o revistes del cor. Gent jove, amb diners i amant del luxe, molts futbolistes guarden rellotges de luxe, joies i diners en metàl·lic a casa seva.

La major part dels autors són integrants de bandes internacionals, moltes d’origen albanès, segons les fonts policials consultades per aquest mitjà. El cas de les vil·les d’Eivissa és diferent, on els investigadors creuen que hi sol haver un «sant», algú que coneix la casa d’estiueig i en dona informació perquè l’assaltin.

Els lladres solen aprofitar els moments de partits de futbol per assaltar les cases. Així li va passar al bètic Joaquín, i a Karim Benzema. Però també s’han donat casos d’assalts amb els futbolistes o familiars dins de casa seva. El més violent el va patir Aubameyang, però familiars de Piqué, Ansu Fati, Morata i Casemiro van viure també els assalts en primera persona.

La llista de les víctimes a Espanya és llarga i hi inclou, bàsicament, futbolistes del Futbol Club Barcelona, el Reial Madrid i l’Atlètic de Madrid. També jugadors del Celta de Vigo, València, Vila-real, Betis i Sevilla, assaltats als seus domicilis habituals. En altres ocasions, els robatoris es produeixen a casa seva o en vil·les de vacances, gairebé sempre a Eivissa.