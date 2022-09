Un accident de trànsit a Hostalric provoca cues quilomètriques a l'AP-7.

Un cotxe s'ha accidentat i ha mig bolcat després de topar amb un objecte que hi havia a la via quan circulava en sentit sud per aquesta via ràpida.

L'accident ha estat poc abans de les dotze del migdia, a l'altura del quilòmetre 95 i en sentit sud.

Arran dels fets, s'han desplaçat a lloc els Mossos de Trànsit i el SEM -que entre altres hi ha desplaçat l'helicòpter medicalitzat-.

En el vehicle hi havia dues persones que han resultat ferides i que han quedat atrapades a dins del vehicle, segons el Servei Català de Trànsit.

Arran del succés hi ha només un carril de l'autopista obert i això genera retencions quilomètriques, que segons Trànsit, han arribat a ser de 4,5 quilòmetres de longitud.