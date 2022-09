Un vehicle patrulla de la Policia Local de la Jonquera ha recollit, aquesta passada matinada, un home que demanava ajut després d'haver estat apunyalat al pit. Els fets han passat als afores de la vila. Segons han relatat fonts policials, els agents estaven fent una ronda de vigilància quan han estat cridats per una persona que presentava una ferida important al cos. En veure la possible gravetat d'aquesta, no han dubtat en portar-lo directament al CAP del municipi, des d'on ha estat traslladat en ambulància fins a l'Hospital. La víctima hauria pogut tingut temps de descriure el seu presumpte agressor.