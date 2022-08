Els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones i n'han investigat tres més per l'agressió homòfoba que es va produir amb uns ballarins durant un festival de Figueres. Tots són menors d'edat tret d'un d'ells que té 21 anys. Se'ls considera autors d'un delicte contra els drets fonamentals i llibertats públiques i també un delicte de lesions. Els fets van passar el 3 de juliol al voltant de les vuit del vespre, quan un grup de ballarins estava actuant a la via pública. Durant l'espectacle un grup de cinc joves van molestar els artistes i els van escridassar al llarg de l'actuació. L'endemà a la nit, quan els ballarins tornaven a l'hotel van ser abordats per la mateixa colla i els van agredir i insultar.

Un grup de ballarins del festival Figueres es MOU pateix una agressió homòfoba per part d'uns adolescents Aquest dimecres els Mossos d'Esquadra han identificat els tres nois i dues noies que formaven aquesta colla de joves que va increpar els artistes. Amb la identificació i detenció de dos d'ells es posa punt i final a la investigació per descobrir els autors d'aquesta agressió. La companyia va denunciar els fets a la policia d'Alacant, ja que participaven en un festival de Figueres dins de la gira que havien organitzat. La policia va traspassar la informació i el cas als Mossos d'Esquadra amb l'objectiu que localitzessin els autors i els detinguessin. El detingut major d'edat haurà de declarar davant del jutjat d'instrucció encarregat del cas i els menors d'edat seran citats per declarar davant de la Fiscalia de Menors de Girona.