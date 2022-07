Un grup de ballarins del festival de dansa Figueres es MOU han denunciat que van patir una agressió homòfoba a la Rambla. Els fets, segons relaten ells mateixos, van passar diumenge al vespre. Els artistes, que formen part de la companyia madrilenya Eyas Dance Project i la italiana Ivonna, tornaven de sopar quan es van trobar amb un grup d'adolescents. Els joves van reconèixer un dels ballarins i el van començar a empènyer dient-li: "Mireu, és el maricón que ballava!". Quan els artistes van intentar allunyar-se'n, els joves els van agredir amb cops i puntades de peu, i fins i tot van amenaçar amb una navalla i perseguir un altre noi que va intentar ajudar-los.

El festival condemna els fets i ja ha ofert el seu suport als artistes.

El festival de dansa i arts en moviment Figueres es MOU es va celebrar aquest cap de setmana passat a la capital de l'Alt Empordà. En aquesta novena edició, va portar una quinzena d'espectacles als carrers i places de la ciutat. Entre els qui van actuar diumenge, hi havia els madrilenys Eyas Dance Project (amb la coreografia Júpiter + Jaguar) i el duo italià Ivonna (amb l'espectacle Manbuhsa).

Quatre dels seus integrants són els que van patir l'agressió homòfoba. Després d'actuar a la Rambla aquella tarda, els artistes de les diferents companyies van anar a sopar i a prendre alguna cosa. Ja de nit, tres dels membres d'Eyas Dance Project (un ballarí, una ballarina i el coreògraf) i una ballarina d'Ivonna van tornar junts cap a l'hotel per anar-se'n a dormir.

Segons expliquen ells mateixos, mentre caminaven per la Rambla cantant una cançó, un grup d'adolescents que estaven asseguts en un banc van reconèixer un dels ballarins. "Mireu, és el maricón que ballava!", van dir-li mentre s'hi acostaven i el començaven a empènyer i a insultar.

Els artistes van continuar caminant i van aconseguir allunyar-se una mica del grup. Però immediatament després, relaten ells mateixos, els adolescents van córrer cap a ells i "directament van començar a donar-nos puntades de peu i cops de puny". Els ballarins expliquen que un noi que anava en patinet s'hi va acostar per ajudar-los, però que "un dels agressors va treure's una navalla de dins la vamba i dos més van començar a perseguir-lo".

Els artistes expliquen que van poder fugir endinsant-se per un dels carrerons que dona a la Rambla. Diuen, però, que no saben què li va passar al jove que va intentar ajudar-los, i que va fugir ràpidament amb el patinet mentre els altres el perseguien.

Els integrants d'Eyas Dance Project ja han denunciat l'agressió homòfoba davant la policia. Ho han fet a la comissaria d'Alacant, que és on van viatjar després de Figueres perquè tenien una actuació a la ciutat.

"Suport incondicional i condemna"

L'organització del festival Figueres es MOU ha emès un comunicat per mostrar el seu "suport incondicional i solidaritat" al grup d'artistes que va patir l'agressió homòfoba, i oferir-los l'estructura del certamen "per allò que necessitin". El festival subratlla el seu "rebuig i la condemna més absoluta" cap a aquesta agressió "i delicte d'odi per raó de gènere i orientació sexual", i diu que fets com el que es va viure a Figueres són "inacceptables en una societat democràtica i sana".

Des de Figueres es Mou també es mostren perplexos perquè avui dia "les persones no puguin expressar lliurement la seva identitat de gènere i orientació sexual sense pot a ser agredides". El certamen també diu que l'agressió homòfoba que van patir els integrants de les dues companyies és també "un atac contra la llibertat d'expressió, ja que les víctimes van ser agredides també pel contingut i l'estètica del seu espectacle".

Per últim, des de Figueres es Mou i Agitart (impulsora del festival) fan una crida a aturar "aquesta xacra" i expressen la seva "angoixa per l'increment d'agressions i delictes d'odi que s'estan produint al nostre país". "Continuarem treballant una programació inclusiva, amb perspectiva de gènere i visibilitzant les realitats Queer en tots els nostres projectes", conclouen.