Un lladre multireincident s'enfronta a una nova condemna de 7 anys de presó i multa de 900 euros per robar en una botiga de roba de Figueres el juliol del 2017 i llançar una pedra al cap de l'encarregada del local quan va intentar evitar que marxés amb el botí. La fiscalia l'acusa d'un delicte de robatori amb violència amb instrument perillós i de lesions lleus. Al judici, que s'ha fet aquest dijous a l'Audiència de Girona, el processat ha admès que cometia furts per aconseguir diners per a droga però ha negat haver fet servir mai la violència: "No he fet mai mal a ningú, ni he portat pedres ni navalles". La defensa demana l'absolució per un eximent complet de drogoaddicció i apunta que el processat és toxicòman des del 1995.

La fiscalia sosté que el robatori va tenir lloc cap a dos quarts de dotze del migdia del 24 de juliol del 2017. Aleshores, segons recull l'escrit d'acusació, el processat, amb antecedents i condemnes anteriors per delictes contra el patrimoni, va entrar a una botiga de roba situada al centre de Figueres, va arreplegar cinc samarretes tipus polo i va intentar fugir corrent del local sense pagar. L'encarregada ha explicat al judici que es van posar en alerta tan bon punt el van veure entrar perquè sabien que es dedicava a cometre furts: "Cada cop que sortia de la presó tornava a robar". Per això, quan va veure que intentava endur-se la roba el va perseguir per reclamar-li que la tornés. Segons ha declarat, va aconseguir interceptar-lo i van forcejar però el processat es va aconseguir escapolir després de perdre part del botí. Va tornar a emprendre la fugida mentre la treballadora el perseguia, ja al carrer, i va ser llavors quan, segons ha dit, l'home es va ajupir, va arreplegar una pedra i li va llançar al cap. El fiscal apunta que ho va fer "amb la voluntat de protegir la fugida". Com a resultat de l'impacte de la pedra, la víctima va patir una contusió a la regió occipital dreta. A banda de la primera atenció mèdica, no va necessitar més tractament. El fiscal l'acusa d'un delicte de robatori amb violència en establiment obert al públic i ús d'instrument perillós pel potencial lesiu que, apunta, tenia la pedra i d'un delicte lleu de lesions amb l'agreujant de multireincidència. Per això, sol·licita una pena de 7 anys de presó i 900 euros de multa. L'acusat, que només ha respost a les preguntes de la defensa, ha reconegut que cometia furts per finançar-se la droga i que es consumidor de cocaïna i heroïna des del 1995. Ha negat, però, haver fet "mai mal a ningú" ni haver llançat la pedra contra la víctima. L'advocat de la defensa, Narcís Badosa, demana l'absolució perquè considera que hi ha diverses circumstàncies atenuants. D'entrada, un eximent complet de drogoaddicció perquè remarca que el consum diari al llarg de més de 20 anys li han causat un deteriorament cognitiu afecta les seves capacitats. També apunta que, en el moment dels fets, estava afectat pel síndrome d'abstinència: "És un toxicòman de llarga durada que roba per aconseguir la dosi". El lletrat, a més, ha remarcat que en el llarg historial delictiu del processat no hi ha cap condemna per robatoris amb ús de violència i que va ser ell mateix qui es va presentar voluntàriament als Mossos d'Esquadra, tal com ha declarat al judici un agent. Per aquest motiu, també demana que li apreciïn una atenuant de confessió i un altre de reparació del dany perquè ha consignat 255 euros per fer front a la possible indemnització. Finalment, la defensa entén que també concorre una atenuant molt qualificada de dilacions indegudes pel temps que el cas ha trigat a arribar a judici. Quan ha començat a argumentar els motius pels quals entén que la causa ha estar paralitzada injustificadament quatre anys al jutjat d'instrucció, el president del tribunal de la secció quarta de l'Audiència ha apuntat que no calia aprofundir-hi perquè la sala ha pogut comprovar que és una "barbaritat i un escàndol" la tramitació del procediment. El judici ha quedat vist per a sentència.