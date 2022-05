Mossos d'Esquadra de la Unitat Central de Falsificació de Moneda de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC), conjuntament amb agents de la Policia Nacional de la Brigada d’Investigació del Banc d'Espanya de la Comissaria General de Policia Judicial (UDEF-Central), han detingut sis persones a qui se’ls atribueixen els delictes de falsificació de moneda i pertinença a grup criminal.

La investigació es va iniciar a mitjans de juny del 2021 quan investigadors d’ambdós cossos van detectar la circulació d'una gran quantitat de bitllets falsos de 20 i 50 euros que presentaven elements comuns de falsificació. Els bitllets espuris es venien en una plataforma d'internet de compra d'articles i tenien unes característiques molt concretes.

Els bitllets falsificats eren dels anomenats Movie Money, modificats. S’hi incorporaven la banda hologràfica lateral i la finestra de la devesa Europa. Els alteraven agregant-hi una imitació de la marca d’aigua i esborrant les impressions que porten aquests bitllets on hi diu que són còpies i s’afegien les marques tàctils que tenen els bitllets legítims. Així mateix, impregnaven els bitllets amb laques per evitar els bolígrafs que marquen en els bitllets falsos.

Un cop es realitzava el pagament pels bitllets falsos s’enviaven mitjançant empreses de paqueteria a tot el territori estatal juntament amb les bandes hologràfiques. Eren els mateixos compradors els que havien d'adherir els hologrames als bitllets i aplicar-los diferents productes perquè tinguessin una aparença més real.

Els principals distribuïdors residien a la localitat de Chiclana de la Frontera (Cadis) i un dels seus majors compradors era a la població de Roda de Berà (Tarragona). Un cop aquest últim rebia els bitllets falsos els distribuïa als col·locadors perquè realitzessin compres en comerços de Barcelona i Tarragona.

A l'entrada i escorcoll practicada al domicili del distribuïdor a Roda de Berà es van intervenir bitllets falsos de 20 i 50 per valor de 12.150 euros, nombroses bandes hologràfiques i diversos estris per manipular els bitllets.

En el marc de l’operatiu també es va intervenir un enviament postal amb 1.750 euros en bitllets falsos de 20 i 50 amb destí a Mieres (Astúries), localitat on es van detenir els compradors i posats a disposició judicial.

El 6 d'abril del 2022 l’equip conjunt de Policia Nacional i Mossos d'Esquadra van detenir a Chiclana de la Frontera el principal distribuïdor i van dur a terme una entrada i escorcoll al seu domicili on van trobar indicis que l'incriminaven per al delicte d'adquisició i distribució de bitllets falsos.

La investigació va comptar també amb la participació de membres de la Unitat d’investigació de Tarragona i de la Divisió d’Investigació Criminal del Cos de Mossos d'Esquadra, així com de la Prefectura Superior de Catalunya (Barcelona) i de la Comissaria Local de Cadis de la Policia Nacional.

La investigació ha estat dirigida pel Jutjat d'Instrucció número 4 del Vendrell (Tarragona) i un cop van passar a disposició, els detinguts van quedar en llibertat amb càrrecs.