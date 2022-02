Els delictes sexuals han pujat fins a un 43% a les comarques gironines durant el 2021. Segons l'estadística que publica el Ministeri, l'any passat a la demarcació se'n van registrar 329 casos. I d'aquests, 53 van acabar en violació. L'augment se situa, fins i tot, per sobre de les xifres prepandèmia (al 2019, se'n van denunciar 310). El balanç de criminalitat, que recull dades de tots els cossos policials, també posa en relleu que el relaxament de restriccions ha incrementat la delinqüència. Les comarques gironines tanquen l'any havent registrat 39.345 delictes, un 13,2% més en comparació amb el 2020 (marcat per l'esclat de la pandèmia), quan se'n van registrar 34.760. Destaquen els robatoris a habitatges -se n'han denunciat més de 2.700- i l'augment dels atracaments. Si la comparativa es fa en relació amb el 2019, el darrer any prepandèmia, s'està un 13% per sota d'aquella xifra negra (45.242).

El balanç de criminalitat que periòdicament publica el Ministeri de l'Interior recull dades de tots els cossos policials (Mossos d'Esquadra, policies locals, policia espanyola i Guàrdia Civil). L'estadística evidencia com, al llarg del 2021, els delictes han anat a l'alça en paral·lel al relaxament de les restriccions vinculades al coronavirus. Ara bé, de totes les tipologies, n'hi ha una que registra un increment preocupant: els delictes sexuals. Al llarg del 2021, els abusos i les agressions han arribat a augmentar fins a un 43%. A la demarcació, se n'han denunciat 329 casos (l'any passat, van ser-ne 230). I d'aquests, n'hi ha hagut 53 en què la víctima ha patit una violació (vuit més en comparació amb el 2020). Però és que a més, aquesta xifra negra ja se situa, fins i tot, per damunt dels registres prepandèmia. Perquè al llarg del 2019 es van denunciar 310 agressions i abusos sexuals a les comarques gironines. I ja aleshores, la xifra s'havia incrementat gairebé un 18% en comparació amb el 2018. L'estadística també desgrana les dades de les principals ciutats de la demarcació. En concret, de les que tenen més de 20.00 habitants. Hi ha Girona, Banyoles, Blanes, Figueres, Lloret de Mar, Olot, Palafrugell, Salt i Sant Feliu de Guíxols. Figueres La tònica general és que els delictes pugen arreu en comparació amb el 2020. Conseqüència lògica, tenint en compte que aquell any va estar marcat pel confinament i les restriccions arran de la pandèmia. Però també hi ha llocs on, malgrat la covid-19, durant el 2021 la xifra negra s'ha mantingut a ratlla. O fins i tot, ha baixat. Passa a Palafrugell, Girona i Blanes. Destaca el cas de Banyoles, ja que és on més ha pujat aquesta xifra negra; en concret, un 29,9%. En percentatges, per darrere de Banyoles s'hi situa la capital de l'Alt Empordà. A Figueres, durant l'any passat els delictes van pujar un 27,4% (dels 2.320 del 2020 es va passar als 2.955). I en aquest cas, la ciutat se situa ja al mateix nivell que el darrer any prepandèmia (perquè al 2019, Figueres va registrar 2.999 delictes). Entre aquelles tipologies que han pujat més hi ha les baralles (de vint del 2020 es passa a 33 el 2021), els robatoris de vehicles (de 37 a 59), els robatoris a cases i botigues (de 160 a 183) o els delictes sexuals (de setze es passa a vint). A Girona, durant el 2021 s'han registrat 5.984 delictes. Són tan sols un 1,3% més en relació amb el 2020 (quan van ser-ne 5.909) però fins a un 15% menys si es comparen amb els de tot el 2019 (7.059). Per tipologies, a la ciutat destaca la baixada de l'11% dels robatoris amb violència i intimidació (dels 294 del 2020 es passa als 261 de l'any passat) o del 12% en el cas dels robatoris a habitatge (de 290 a 255). A Girona, l'any passat es van registrar 50 abusos i agressions sexuals davant els 43 del 2020 (i vuit casos van acabar en violació). Entre les tipologies que augmenten hi ha, però, els furts (dels 1.618 del 2020 s'ha passat als 1.796) i els robatoris a botigues (de 156 es passa a 195). A Palafrugell, segons recull l'estadística del Ministeri, és l'únic lloc on els delictes han baixat. Durant el 2021, en concret, en global ho han fet un 5,6% (de 863 a 815). I a Blanes i a Sant Feliu de Guíxols, la xifra s'ha mantingut més o menys a ratlla (perquè en el primer cas els delictes creixen un 2% al llarg de l'any; i en el segon, un 4,4%). A Salt, l'increment global de delictes ha estat del 19,3% (dels 1.500 casos del 2020 es passa als 1.789); a Lloret de Mar, de l'11,9% (de 1.848 a 2.068), i a Olot del 10,8% (de 1.121 a 1.242). Per tipologies, a Salt i a Lloret destaca l'augment de delictes sexuals. En el primer cas, durant l'any passat se n'han registrat gairebé el doble (de nou es passa a setze). I a Lloret, la xifra s'ha més que doblat (de 10 ha passat a 22, i en cinc casos la víctima ha patit una violació). La capital de la Garrotxa és l'únic lloc on aquests delictes han anat a la baixa. Perquè de les onze agressions i abusos sexuals que es van denunciar el 2020, ara es passa a deu. I en cap cas, la víctima va patir una violació (al 2020, van ser-ne tres). 2.700 robatoris a habitatges El balanç de criminalitat del Ministeri també recull que, a excepció dels robatoris de vehicles, totes les tipologies delictives han augmentat. Es relaxen restriccions per la covid, i creix la delinqüència. A la demarcació, el 2021 es tanca amb 3.590 robatoris amb força (+4,5%). D'aquests, 2.170 han estat a interior d'habitatge (+6,1%), una de les tipologies que causa més alarma social. En paral·lel, també creixen els furts, els atracaments i el tràfic de drogues. En el primer cas, se n'han registrat 9.858 (un 17,8% més que al 2020). Al llarg de l'any, hi ha hagut 877 robatoris amb violència i intimidació (un 16,3% més) i els diferents cossos policials han intervingut en 435 operacions contra el tràfic d'estupefaents (un 11,5% més). Aquest increment s'explica, sobretot, per la proliferació de cultius de marihuana; en molts casos, lligats a la presència de grups criminals. Més dades A les comarques gironines, el 2021 es tanca amb més lesions i baralles tumultuàries (de 271 es passa a 346). Per últim, les dades que publica el Ministeri de l'Interior també dediquen un apartat als delictes de sang. L'any passat, a la demarcació hi va haver 21 temptatives d'homicidi o assassinat i es van consumar sis crims (entre els quals, el de l'home que va matar la parella a Porqueres o el fill que va acabar amb la vida de la seva la mare en un pis a Ripoll).