La Guàrdia Civil ha localitzat en una zona rural de Pau nou pous que no reunien les condicions mínimes de seguretat i eren "altament perillosos". La troballa la van fer dimarts a la tarda i es van senyalitzar i clausurar per evitar accidents. Els agents van aixecar actes i les van remetre a les autoritats competent. Des de principis del 2019, quan es van començar a fer actuacions per localitzar aquest tipus d'instal·lacions, se n'han detectat més d'un centena a la comarca.