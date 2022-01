Els Mossos d'Esquadra van denunciar penalment el 27 de desembre un home de 45 anys de Bilbao com a presumpte autor d’un delicte contra els drets fonamentals i les llibertats públiques, per haver menystingut "de forma reiterada" al seu perfil de Twitter les persones estrangeres, les discapacitades i les dones.

Agents dels Mossos van detectar al novembre una publicació de l'individu en aquesta xarxa social on s’afirmava que les persones d’una determinada nacionalitat tenien problemes mentals perquè així era la seva naturalesa. Immediatament, es va obrir una investigació per analitzar el contingut difós des del seu perfil durant tot el 2021 i es va comprovar la publicació recurrent de missatges amb contingut xenòfob, discriminatori i misogin.

Els missatges contenien un alt grau discriminatori i, fins i tot, defensava negar el dret de les persones discapacitades a rebre assistència lletrada així com que, entre els criteris per exercir d’advocat, s’havia de passar un filtre ètnic. Un altre tipus de missatges que es difonien eren els de caràcter misogin, amb escrits on es vexava les dones.

Localitzat a Bilbao aquesta setmana

La investigació de la Comissaria General d’Informació es va centrar en la identificació i localització de l’administrador del perfil de Twitter des d’on es publicaven "de forma sistemàtica" aquests missatges amb alt contingut d’odi contra col·lectius o persones vulnerables. Finalment, a principis de setmana es va localitzar i denunciar penalment un home, de nacionalitat espanyola i amb domicili actual a Bilbao, com a responsable d’aquests fets.La persona denunciada haurà de comparèixer davant del jutjat que instrueix el cas quan sigui requerit i també es va informar a la Fiscalia especialitzada en delictes d’odi i discriminació.