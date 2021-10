Els Mossos d'Esquadra busquen el fill de la dona morta a Ripoll per la seva possible implicació en el crim. El jove seria el presumpte responsable de l'apunyalament i hauria fugit després d'atacar la seva mare, segons han explicat a l'ACN fonts properes al cas.

El parricida estaria acompanyat d'una altra persona, que també està en cerca i captura per a policia. Els fets s'han produït pels voltants de les 09.00 hores d'aquest diumenge quan la policia ha estat requerida per adreçar-se a un habitatge de l'avinguda del Ripollès, on presumptament hi hauria una dona ferida per arma blanca.

Quan els agents han arribat al domicili, han trobat la víctima malferida. Els serveis sanitaris l'han atès al lloc, però no li han pogut salvar la vida.