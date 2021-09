La Guardia Civil ha detingut un home de 38 anys i de nacionalitat albanesa amb domicili a França per transportar 15 kg de marihuana en una maleta a la Jonquera. Els agents estaven fent un control a l'AP-7 aquest dissabte 4 de setembre quan van aturar el vehicle on anava el detingut. Quan es va identificar el conductor, es va escorcollar el cotxe i la benemèrita va trobar la maleta amb la marihuana amagada a l'interior. L'home va quedar detingut per un delicte contra la salut pública. L'home ja s'ha posat a disposició judicial.