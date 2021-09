Aquest dimecres 1 de setembre s'ha produït un accident amb tres vehicles implicats a l'N-260 a Vilajuïga ha deixat quatre persones ferides, una d'elles en estat greu. El sinistre s'ha produït quan faltaven deu minuts per les onze del matí al punt quilomètric 23,4 de l'N-260. Per causes que s'estan investigant els tres turismes han xocat i, com a conseqüència de l'impacte, un home ha quedat ferit greu i se l'ha traslladat a l'hospital Josep Trueta de Girona. Dos homes més han quedat en estat menys greu i també han ingressat al centre gironí, mentre que a una dona que també ha estat afectada se l'ha traslladat a l'hospital de Figueres. El sinistre ha obligat a tallar la carretera en els dos sentits de la marxa.

En total s'han activat cinc dotacions dels Bombers, tres ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a més de l'helicòpter i cinc dotacions dels Mossos d'Esquadra.