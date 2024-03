Al CAP li diuen «no tens res» i acaba sent operada d'urgències per la mútua: una usuària explica el seu cas particular amb la sanitat pública

Una dona va demanar cita al seu Centre d'Atenció Primària (CAP) perquè sentia dolor en la part inferior del cos, concretament a les cames. Quan va assistir a la visita, però, li van dir: «no tens res, fes rehabilitació». Va ser llavors quan va decidir acudir a una consulta privada i el diagnòstic que va rebre va ser totalment diferent: «No sé com camines», li van dir. Seguidament, li van programar una operació d'urgències.

Es tracta del cas de l'Eva (@abanserajo), fet públic per ella mateixa a X (abans Twittter) en una publicació que acumula 300 mil visualitzacions. En la piulada, mostra una foto de les seves dues cames embenades en un llit d'hospital. «Quan passi pel CAP, algú passarà vergonya», sentencia.

Tot i que en aquesta publicació no s’explica el motiu de l’operació, si es llegeixen altres piulades del perfil de l’Eva i els comentaris que ha contestat a les desenes de persones que han mostrat el seu suport, pot intuir-se que ha estat operada dels genolls.

A partir del tuit d’@abanserajo, han estat desenes els usuaris que s'han sumat a relatar els seus problemes amb l'atenció primària. S’ha obert una caixa de trons. «Els CAPs no funcionen, i els especialistes que ara visiten en el CAP tampoc, és així. Tarden un mes perquè et visiti el metge de capçalera i 6 mesos per a anar l'especialista (dermatòleg, neuròleg, cardiòleg). Quan et visiten, o ja no tens res, o ja has passat per les urgències d'algun hospital», comentava un d'ells.

«Al cap d'un any de visites i 'valoracions' i un any més de llista d'espera, ahir havien d'intervenir a un amic meu; 20 minuts abans l'avisen que la doctora està malalta i que no hi ha operació. L'han tornat a posar a la llista d'espera», explicava un altre usuari.