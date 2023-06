Cap malaltia és motiu de felicitat, però hi ha moments en què apareixen espurnes que milloren la situació de pacients i faciliten la millora de la seva qualitat de vida. Ho saben prou bé el centenar llarg d’habitants de l’Alt Empordà que són atesos habitualment per la Fundació Salut Empordà i que pateixen els efectes de l’esclerosi múltiple.

Tots ells han senyalitzat l’1 de juny de 2023 com una data especial, un petit apunt d’alegria, ja que des d’aquest dijous passat, l’Hospital de Figueres ofereix un servei de fisioteràpia especialitzat i integral a les persones afectades per aquest trastorn del sistema nerviós. Aquest nou servei ha estat possible gràcies a un acord a dues bandes entre la Fundació Salut Empordà (FSE) i la Fundació Esclerosi Múltiple (FEM), un conveni que té com a conseqüència directa evitar el trasllat de molts d’aquests pacients a Girona o Barcelona per a mantenir els seus tractaments de rehabilitació.

Coincidint amb el Dia Mundial de l’Esclerosi Múltiple, els representants de les dues entitats i diversos afectats es van trobar, dimecres de la setmana passada, a la sala d’actes de l’Hospital de Figueres per a presentar aquest important acord que, segons el director gerent de la FSE, Sergi Iglesia, pertany als objectius «de la nova estratègia de l’entitat a l’hora d’ajudar i arribar molt més al territori».

La doctora Olga Carmona, cap clínic de la Unitat de Neurologia, va posar l’accent en la necessitat de fomentar «la proximitat» dels pacients amb els serveis hospitalaris. Dedicada a l’àmbit neurològic de l’Hospital des de 2002, Olga Carmona, que compta en el seu equip específic amb la infermera Mati Rubio, detalla que el 67% dels pacients amb esclerosi que tracta la Fundació són dones, amb una mitjana d’edat de quaranta-vuit anys. La rehabilitació, que es fa cada dijous en el nou gimnàs de l’Hospital, estrenat el 2019, és a càrrec d’una fisioterapeuta especialitzada en neurorehabilitació de la FEM. La seva directora a la demarcació de Girona, Montse Prats, també valora com «un gran pas endavant» aquest conveni a dues bandes.

El nou servei s’ofereix gràcies a l’estudi de detecció de les necessitats de les persones amb esclerosi múltiple a les comarques gironines, en el marc del projecte que la FEM té a la demarcació. La Fundació Salut Empordà disposa del Servei de Rehabilitació des de l’any 1991, fa trenta-dos anys. Les sessions de neurorehabilitació seran grupals o individualitzades d’acord amb els dèficits que presenti cada pacient i en funció de les necessitats.