La Fundació Salut Empordà (FSE) ha posat en marxa la campanya de captació de fons “Aquest Nadal, ajuda’ns a millorar la planta de Pediatria” amb l’objectiu de recaptar diners per reformar les instal·lacions pediàtriques de l’Hospital de Figueres, facilitant que pacients i familiars se sentin com a casa i tinguin un bon record de la seva estada.

Les donacions econòmiques es poden fer a través d’una pàgina web que s'ha creat per a l’ocasió: salutemporda.helpbysc.com/nadal2022. En concret, els diners recaptats es faran servir per reformar les cinc habitacions i la sala de jocs de la planta de Pediatria, i també, la sala d’espera destinada als nens i nenes de Consultes Externes.

Aquesta campanya se suma a altres iniciatives que ja s’han emprès per humanitzar l’assistència i fer que l’ingrés dels pacients pediàtrics a l’Hospital de Figueres sigui més acollidor i íntim, amb la voluntat que se sentin més segurs, tranquils i confortables. I és que el pas per un centre sanitari sovint no és fàcil, i encara menys quan els hospitalitzats són els més petits de la casa, ja que no tenen capacitat per comprendre la situació.

Així, per exemple, des del 2019 els nens i nenes que s’han de desplaçar des de la Unitat de Cirurgia Sense Ingrés fins als quiròfans ho poden fer conduint un vehicle elèctric. Aquesta acció es va poder dur a terme gràcies a la cessió del cotxe per part del concessionari Garatge Plana - Mercedes-Benz. També, des del 2021, a la planta de Pediatria es disposa d’unes ulleres de Realitat Virtual per utilitzar quan s’han de fer certes proves o exploracions als infants que estan ingressats. Aquest recurs permet disminuir els nivells d’ansietat i la percepció del dolor de la criatura, mitjançant la visualització d’escenes en què el pacient interactua amb diferents personatges o la visualització de vídeos de relaxació. Aquestes ulleres s’han finançat amb una aportació econòmica de l’Ajuntament de Capmany.

Tercera campanya

Aquesta és la tercera campanya de captació de fons i mecenatge que impulsa la Fundació Salut Empordà. La primera va ser el 2019 amb motiu de la reconversió de la terrassa exterior del primer pis del Centre Sociosanitari Bernat Jaume en un jardí terapèutic. El projecte va ser possible gràcies a les 198 donacions econòmiques que va rebre i que van sumar 77.146 euros.

La segona experiència es va engegar durant la primera onada de la pandèmia del coronavirus, al març del 2020. En aquella ocasió, la FSE també va posar en marxa una pàgina web per canalitzar les aportacions econòmiques per la Covid-19. Si bé l’objectiu que es va marcar era el d’arribar als 50.000 euros recaptats, la xifra es va superar amb escreix i va ascendir als 149.683,96 euros. Aquests diners es van destinar a accions per a millorar l’assistència i seguretat dels usuaris i a garantir el benestar dels professionals.

Més enllà de les campanyes que es puguin iniciar des de la FSE mateix, cada any a l’entitat li arriben donacions procedents de particulars, empreses, administracions o entitats en forma d’aportacions econòmiques, productes o tecnologia, obres d’art o llegats.