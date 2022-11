Área Cardio és un centre esportiu on es realitzen entrenaments personalitzats segons les necessitats de cada persona. A més també fan entrenaments cardiovasculars com: Kangoo, Spinning i tonificació muscular amb la tecnologia d’electroestimulació X Body.

El centre també ofereix el servei de quiromassatge, una medicina preventiva que potencia les capacitats curatives de la persona i millora la circulació sanguínia i limfàtica, perquè desbloqueja les contractures i permet que l’energia flueixi.

Área Cardio també prepara atletes i models de fitness en les disciplines de Bikini Fitness, Wellnes i Body Fitness. Per aconseguir aquest objectiu, els professionals et donaran suport i et prepararan amb classes impartides per atletes guanyadores de diversos títols en els campionats més importants de Federacions de Fitness i Culturisme. Gràcies a la professionalitat dels seus professors podràs marcar la diferència.

La filosofia del centre és oferir els millors serveis en matèria de salut i benestar als que formen part de la família. Des d’Área Cardio, t’encoratgen a participar de manera activa en la promoció de la salut, és a dir, fomenten tots aquells hàbits i actituds amb els que dia a dia es pot preservar i millorar la salut del cos. Els serveis que posen a la teva disposició serveixen per elevar la teva autoestima.