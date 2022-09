Les persones tòxiques són nocives per al benestar mental de les persones que les envolten. Les podem trobar a la feina, al nostre cercle social o, fins i tot, a la família. Ens impedeixen sentir-nos feliços i minen qualsevol autoconfiança.

Si creus que algú del teu entorn pot estar interferint negativament en la teva vida, llegeix els 7 trets següents. T’ajudaran a identificar una persona tòxica i poder prendre una decisió sobre la seva influència en el teu dia a dia.

No ets el problema

Una de les característiques que defineixen les persones tòxiques és que arriben a fer-te creure que el problema ets tu. Per aquesta raó, afecten de forma tan negativa l’autoestima: un comportament que gira al voltant que la resta no val i tot ho fan malament.

La revista ‘Psychology Today’ recull aquesta descoberta a ‘How to handle the most toxic people in your life’, una guia per sobreviure a la toxicitat. Segons els autors, no sempre s’és conscient que s’està fent mal a l’altre. En ocasions, es deu a problemes de personalitat o a una baixa autoestima patològica.

Identifica la toxicitat

Les característiques que defineixen les persones tòxiques són clares i concretes. No canvien notablement amb el temps, ni es deuen a una ratxa. Són trets directament associats a la seva personalitat.

1. Produeixen emocions negatives en l’altre. És una de les característiques centrals. Quan es manté una conversa amb ells, tot gira entorn de fets estressants negatius. A l’acomiadar-te, notes com el teu nivell d’energia ha baixat i et sents esgotat. Tot i que hi ha moments positius, el to general és dolent.

2. Egocentrisme. Tot gira al voltant de la persona tòxica. Les coses que tu li expliques sembla que no li interessin, de fet, sovint, no t’escolten. Parlen del que els passa, del que senten i aparten tot el que tracti d’una altra persona de forma frívola i rotunda.

3. Queixes contínues. Són especialment negatius. El focus de la seva atenció sempre va a la queixa. No els agrada mai res. És igual si es tracta d’una relació de parella o el menjar en un restaurant: res estarà a l’altura de les seves expectatives.

4. Crítiques freqüents. Critiquen a tothom davant teu, és igual si aquesta persona és pròxima. De fet, et fan dubtar de si no faran el mateix quan tu no hi siguis. Aquesta manera d’anul·lar i infravalorar als altres respon a la seva necessitat de reafirmar-se. Enfonsen els altres per quedar ells per sobre.

5. Falta d’empatia. Com dèiem, moltes vegades no són conscients de l’impacte negatiu que tenen les seves accions. Això es deu a la falta d’empatia de base. El seu egocentrisme els impedeix veure més enllà, cosa que se suma a la necessitat d’anular l’altre.

6. Victimisme. Això els permet ser el centre d’atenció. D’aquesta manera, desvien el focus sobre la seva crueltat i falta d’empatia. Tot i que puguin semblar persones dures i segures, s’amaguen freqüentment en el paper de víctimes.

7. Falta de metes vitals. Es deixen endur per la inèrcia dels esdeveniments. No solen tenir plans de futur ni decisions sobre la feina o les seves carreres. Quan en són conscients, recorren al paper de víctimes. Tot va contra ells i ningú els permet avançar.

Sents que potser hi ha una persona tòxica a la teva vida? Si algú del teu entorn encaixa en aquest perfil, segurament estàs veient com influeix negativament en tu. Tens la decisió d’elegir fins on permets que l’altre influeixi en tu.