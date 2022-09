Amb l’arribada de la tardor, la nutricionista i dietista Anna Ferrer oferirà novetats als seus clients. D’entrada, el Campus Anna Ferrer, la pàgina web de contingut exclusiu, torna amb novetats. El Campus és accessible als clients actuals, o ho han estat, de la consulta de la nutricionista. Els seus continguts són exclusius i van variant, sempre amb la base d’un dia a dia saludable: menús nous cada mes, noves receptes fàcils i saludables que s’actualitzen sovint, consells per a cada temporada de l’any, o col·laboracions amb altres professionals i altres aspectes que envolten el món de la nutrició. Aviat, el Campus serà obert a tothom.

D’altra banda, els dies 7 d’octubre i el 3 de novembre es dona el tret de sortida a noves Dietes en Grup amb el Mètode Anna Ferrer, a Figueres i l’Estartit, respectivament, que seran d’intensitat alta o moderada. Aquestes Dietes en Grup consistiran en l’establiment de grups per treballar l’adquisició d’hàbits saludables, principalment dins l’àmbit alimentari, però sense oblidar el mental. Tot això, amb el seguiment constant d’una nutricionista amb 19 anys de trajectòria i el suport de la resta del grup.

Aquest últim factor és original i molt important perquè les persones puguin seguir una dieta amb més garanties que si es fa de manera individual. A més, en aquestes jornades, es comptarà amb dos e-books, un per a cada intensitat, que contenen una gran diversitat d’idees, consells i receptes per assolir els objectius de cadascú, més fàcilment.

Una altra novetat d’enguany és la incorporació d’un servei extern de psicologia per acompanyar els clients de la consulta o de les Dietes en Grup. La psicòloga gironina Paula Llorens col·laborarà amb l’Anna Ferrer per poder ajudar a qui ho necessiti. D’aquesta manera, es podrà donar suport professional a les persones que, per diversos motius, els costi seguir un pla nutricional saludable. D’aquesta manera, es podrà ajudar els pacients a millorar en l’autoconfiança i trencar amb les creences limitants de cadascú. Tot això, amb la voluntat d’esclarir que l’adquisició de bons hàbits alimentaris, que passa, moltes vegades, per l’autoconeixement.

Anna Ferrer és nutricionista i dietista, i va decidir obrir la seva consulta a Figueres fa 19 anys. Des de llavors, mai ha deixat d’engegar noves iniciatives des de la seva consulta, com, per exemple, les Dietes en Grup amb el Mètode Anna Ferrer, l’última dècada, o tallers de nutrició, i mai ha deixat de formar-se. El món de la nutrició està en constant evolució, i cada any, les novetats es veuen reflectides en els consells, articles i llibres que publica habitualment la nutricionista.