La regió sanitària Girona ha començat a desplegar la gestió de les incapacitats temporals (IT) per ingrés des del mateix propi hospital, amb l'objectiu de desburocratitzar la gestió de les baixes a l'atenció primària. Actualment hi ha quatre centres preparats informàticament per tramitar-les: l'hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa; el Trueta de Girona, el Santa Caterina de Salt (Gironès) i l'Institut Català d'Oncologia (ICO), ubicat al Trueta.

La setmana vinent preveuen que els hospitals de Calella i Blanes (Selva) també tinguin a punt els sistemes d'informació per incorporar la gestió de les baixes i que al llarg del mes d'octubre s'hi sumin Figueres, Palamós (Baix Empordà) i Campdevànol (Ripollès). Els pacients que ingressin, ja sigui de forma urgent o programada, reben automàticament la baixa laboral a través de La Meva Salut i s'estalvien desplaçaments dels familiars al centre d'atenció primària per gestionar-la. Des de la setmana passada, i un cop feta l'adaptació tecnològica, els hospitals d'Olot, Trueta, Santa Caterina i l'ICO han començat a tramitar baixes per ingrés hospitalari als seus centres. En el conjunt, s'han generat fins ara 26 incapacitats temporals i deu comunicats de confirmació. La mesura beneficia la població en edat laboral i el canvi permet agilitzar els processos, disminuir el nombre de contactes a l'atenció primària per gestions d'aquest tipus i millorar l'experiència del pacient i el seu entorn. Actualment, el 18% de les IT generades a la regió són per ingrés hospitalari. La baixa per IT la genera el mateix hospital en el moment de l'ingrés, a partir de la informació que es recull en aquell moment. Si al cap de set dies –comptant des del primer dia que va faltar a la feina- el pacient encara continua ingressat, es genera un comunicat de confirmació de manera automàtica, que té una validesa de catorze dies. Tant la baixa com el primer comunicat es poden descarregar immediatament des de La Meva Salut. Els següents comunicats de confirmació s'han de tramitar des de l'atenció primària. A Catalunya, la gestió de les baixes des dels hospitals va començar en forma de pla pilot a principis de febrer a l'hospital Parc Taulí i paulatinament s'està desplegant a la resta de regions. En el conjunt de Catalunya es preveu estalviar entre 180.000 i 324.000 visites anuals a l'atenció primària, segons el volum de població activa que genera un ingrés hospitalari.