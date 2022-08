El mal d’esquena crònic està augmentant entre els adolescents europeus per l’increment del temps que passen davant de les pantalles i per l’obesitat. Són els factors implicats en aquest mal, a l’alça, segons un estudi del grup de recerca en dolor Algos-Càtedra de Dolor Infantil de la Universitat Rovira i Virgili (URV). La investigació ha utilitzat les dades d’una gran enquesta transversal de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) sobre el comportament en la salut de nois i noies en edat escolar.

Per als investigadors, els resultats «són clínicament molt importants perquè els factors identificats són modificables», i mostren «alternatives» per ajudar a prevenir l’increment de la malaltia, per exemple reduir el temps dedicat a l’ús de mòbils o ordinadors, i pal·liar l’obesitat en aquesta població. Segons l’estudi, altres factors, com poden ser la qualitat del son i problemes psicològics –com l’ansietat i la depressió–, també hi podrien estar implicats.