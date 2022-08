El Departament de Salut ha activat la web Decisions Compartides en Artritis Reumatoide per oferir informació «senzilla, pràctica i rigorosa» sobre aquesta malaltia i quines opcions de tractament, farmacològiques i no farmacològiques, contribueixen a millorar la qualitat de vida de les persones que la pateixen. Els processos de participació en la presa de decisions fan que els pacients siguin més autònoms, responsables i coneixedors del que els passa i augmenten l’adherència al tractament. L’artritis reumatoide és una malaltia inflamatòria crònica amb afectació principalment articular, tot i que pot comprometre altres òrgans. Es manifesta com a dolor i inflamació a les articulacions i rigidesa matutina i està molt estesa a casa nostra.

La salut emocional i l’esfera social de vegades també es poden veure afectades i és necessària una atenció multidisciplinària per garantir que les persones afectades disposin d’una bona qualitat de vida. Els continguts de l’eina web els ha elaborat un equip multidisciplinari format per professionals de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, l’Hospital de Sant Pau i Santa Creu, l’Hospital Universitari de Bellvitge, l’Associació REU+, la Divisió de l’Ús Racional del Medicament, el Servei Català de la Salut (CatSalut) i l’AQuAS. Els impulsors han comptat, en la revisió del contingut, amb la participació de persones que conviuen amb la malaltia i que han volgut compartir la seva experiència. La web s’emmarca en el projecte Decisions Compartides, que coordina i gestiona l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS). És una iniciativa que promou un canvi de model en l’atenció sanitària perquè el professional de la salut i el pacient participin activament en el procés de decisió per escollir l’opció més adequada a les preferències i valors de la persona. Actualment, hi ha tretze eines de Decisions Compartides disponibles: sobre esclerosi múltiple, càncer de pròstata, malaltia renal crònica, síndrome del canal carpià, reconstrucció mamària, aneurisma d’aorta abdominal, artrosi de genoll, diabetis mellitus tipus 2, anticoncepció, atenció al final de la vida, ostomia digestiva, ostomia urològica i, ara, artritis reumatoide.