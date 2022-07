Davant la prolongada durada que es preveu per a l’actual onada de calor a Espanya, el Ministeri de Sanitat ha fet públics 10 consells bàsics per evitar els seus efectes més greus sobre la població.

La calor excessiva, recorda el Ministeri, pot alterar les funcions vitals quan l’organisme és incapaç de compensar les variacions de temperatura corporal i pot provocar problemes com la insolació o el cop de calor, o fins i tot agreujar patologies prèvies existents.

És per això, que per als dies de calor intensa el Ministeri de Sanitat ha activat el Pla Nacional d’actuacions preventives davant els efectes dels excessos de temperatura sobre la salut.

A través d’aquest pla es proporciona informació amb l’objectiu de prevenir i reduir els efectes negatius de la calor sobre la salut, especialment en els grups més vulnerables com són les persones grans, les dones gestants, els menors i malalts crònics, així com aquelles persones que treballen o realitzen esforços a l’aire lliure.

Per minimitzar els danys en la salut provocats per les temperatures excessives s’insisteix en el decàleg de recomanacions generals:

1. Beu aigua i líquids amb freqüència, tot i que no es tinguis set i amb independència de l’activitat física que realitzis.

2. Evita les begudes amb cafeïna, alcohol o molt ensucrades, ja que poden afavorir la deshidratació.

3. Tot i que qualsevol persona pugui tenir un problema relacionat amb la calor, presta especial atenció a: nadons i nens i nenes petites, embarassades o mares lactants, així com persones grans o amb malalties que puguin agreujar-se amb la calor (com les malalties cardíaques, renals, diabetis, hipertensió, obesitat, càncer, patologies que dificulten la mobilitat, demència i altres malalties mentals, així com l’abús de drogues o alcohol).

4. Passa el major temps possible en llocs frescos, a l’ombra o climatitzats, i refresca't cada vegada que ho necessitis.

5. Procura reduir l’activitat física i evita realitzar esports a l’aire lliure en les hores centrals del dia.

6. Utilitza roba lleugera i que deixi transpirar.

7. Mai deixis cap persona en un vehicle estacionat i tancat (especialment persones menors d’edat, grans o amb malalties cròniques).

8. Consulta el seu professional sanitari davant símptomes que es prolonguin més d’una hora i que puguin estar relacionats amb les altes temperatures.

9. Procura mantenir les medicines en un lloc fresc; la calor pot alterar la seva composició i els seus efectes.

10. Fes àpats lleugers que ajudin a reposar les sals perdudes per la suor (amanides, fruites, verdures, sucs, etc.).

Tota la informació relativa al Pla Nacional, així com la informació sobre els nivells de risc pot trobar-se a la pàgina web del Ministeri de Sanitat. A més, es troba a disposició dels ciutadans un Servei de Subscripció de Temperatures i Nivells de Risc gratuït, a través del qual poden rebre un correu electrònic i/o SMS amb la informació diària sobre les temperatures i el nivell de risc d’aquelles províncies que els siguin d’interès.