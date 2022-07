Un total de 100.000 persones s'han llançat aquest diumenge a 550 piscines de diversos punts de Catalunya adherides a la 29a edició de l'esdeveniment 'Mulla't per l'Esclerosi Múltiple', organitzat per la Fundació Esclerosi Múltiple (Fem).

L'acte principal s'ha celebrat al Club Natació Atlètic-Barceloneta (CNAB), i també s'ha obert una donació virtual a la web de l'esdeveniment amb la qual s'esperen recaptar uns 300.000 euros, que es destinaran a la recerca i a l'acompanyament de les persones amb esclerosi múltiple.

Han participat en l'acte personalitats com la consellera de Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà; el conseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró, i el conseller de Salut, Josep Maria Argimon.

En unes declaracions a la premsa, Vilagrà ha destacat que el Govern de la Generalitat vol "que se sensibilitzi encara més sobre aquesta malaltia que afecta més de 9.000 persones".

GIRÓ I ARGIMON

Giró ha considerat que "hi ha tradicions que s'han de conservar i aquesta és, sens dubte, una d'elles" i ha agraït a l'organització donar visibilitat a les persones que viuen en silenci amb aquesta malaltia, en les seves paraules.

Argimon ha destacat la col·laboració entre el Govern, Fem i els centres com l'hospital Vall d'Hebron que permeten "impulsar molt la recerca que és el que al final aconseguirà millors tractaments i una millor qualitat de vida per a tots els afectats per l'esclerosi múltiple.

La directora executiva de la Fem, Rosa Masriera, en unes declaracions a Europa Press, ha celebrat que aquest és el primer any des que va començar la pandèmia que s'ha pogut dur a terme la iniciativa "amb normalitat", i ha lamentat que la pandèmia ha deixat seqüeles tant psicològiques com físiques als pacients amb esclerosi múltiple.

La iniciativa també ha comptat amb la presidenta de la Taula del Tercer Sector, Francina Alsina; l'actor Joel Joan; la cuinera Ada Parellada; el president de Liderem, Tomàs Güell; el campió d'Espanya d'aquatló, Xavier Garcia Tort, i el nedador olímpic i vicepresident del Club Natació Terrassa, Albert Puig.