Una clínica amb ànima que aspira a ésser la millor d'Espanya. Amb aquesta mirada d´estima cap al passat i amb la vista posada en el futur s´ha presentat aquest divendres el llibre Clínica Corachan. Una història centenària 1921-2021, que repassa l'origen d'aquest emblemàtic centre hospitalari de Barcelona fundat pel cirurgià Manuel Corachan García, on han exercit algunes de les sagues mèdiques més destacades de la ciutat, i la seva evolució fins a convertir-se en una de les 35 millors clíniques privades dEuropa.

El llibre recull el testimoni de desenes de protagonistes de la història de la clínica Corachan, començant pel seu fundador, un metge per a qui el pacient "sempre va ser el primer". "És un relat amb ànima, amb humanitat. Hem volgut reconstruir la història de la clínica a través dels seus protagonistes. Era important recollir aquest llegat", ha subratllat Arantxa Moll, patrona de la Fundació Corachan i directora editorial del llibre. I és per això que l'obra no només explica comptes d'esdeveniments mèdics significatius, sinó que recupera detalls, vivències i anècdotes personals.

La titànica tasca d'entrevistar totes les persones que han tingut un paper a la Corachan per després filar i explicar la història ha anat a càrrec de l'escriptor i periodista Genís Sinca, que va assumir l'encàrrec de trobar els àngels de la clínica. Sinca ha agraït la "paciència infinita" d'Arantxa Moll per "suportar les demores dels lliuraments". El perfeccionisme de l'escriptor. "Explicar 100 anys d'història era complicat", ha admès l'autor, que ha comptat amb la col·laboració de Maria Teresa Fernández, coordinadora editorial, i Sean Mitchell-Henry, fotògraf. Perquè les imatges també són fonamentals al llibre, per al qual s'ha bussejat als arxius de tots els implicats. Busseig que ha permès recuperar joies com l'última imatge del doctor Corachan, a l'Hospital de Sant Pau, poc abans de morir, el 1942, víctima de l'epidèmia de tifus exantemàtic que va fuetejar Barcelona.

Els 'angels' de la clínica

En la cerca dels "àngels" de la clínica, Sinca va trobar molts personatges. Un d'ells, el doctor Javier Giménez-Salinas, mort recentment, que "va inocular el virus de la Corachan a tothom i va fer possible que la clínica sigui on sigui", glossava l'escriptor. A ell també s'hi ha referit Javier Moll, president de la Fundació Corachan i del grup Prensa Ibérica. Amics de la infància, Giménez-Salinas li va demanar ajuda per donar un enfocament empresarial a la clínica en un moment delicat. "I em va inocular el virus també", recordava emocionat sobre la seva implicació en la gestió de la clínica. "En els meus 44 anys de professió, és l'empresa per la qual he lluitat més", confessava Moll, que en un inici va topar amb les reticències dels metges històrics. "Giménez-Salinas em deia 'tu posa ordre, ja se'ls passarà. I vam anar tirant".

Estirant fins aconseguir "una modernització i un compte de resultats positiu". I de cara al futur, més: "Seguirem invertint. Volem ser la millor clínica d'Espanya i tenir professionals de primer nivell", ha subratllat Moll, que ha fet una referència especial al col·lectiu d'infermeria. "Les infermeres són les que passen més temps amb els pacients. Són la millor propaganda d'una clínica. Sense elles una clínica no està completa", ha assenyalat.

Una part del llibre està dedicat a les sagues mèdiques: els Pi Figueras, els Garriga, Ramentol, Gausa, Giménez-Salinas, Puig Roig i Puig Massana, Casanelles, Umbert o Trias de Bes als anys 40 i 50, o els Gómez Pérez , Salamero i Gil-Vernet als anys 60 i 70. En representació d'ells, ha intervingut el doctor Jordi Garriga, que ha relatat com de nen acompanyava el seu pare a la clínica a passar visita els diumenges i aprofitava per pujar a dalt de l'edifici per veure els partits de l'Espanyol al desaparegut estadi de Sarrià. Garriga ha subratllat la impressionant evolució de la medicina i ha recordat com el doctor Pi Figueras, "un gran cirurgià", "sabia el que li passava al pacient només mirant-lo. No li feien falta proves".

Fer les coses bé

Un altre 'àngel' ha estat Aurora Montero, llevadora que per ser millor es va graduar a Medicina i que ha passat la meitat de la seva vida a la sala de parts de la Corachan. Va treballar mà a mà amb el doctor Ramon Casanellas Salvans, a qui ha volgut reconèixer com un "obstetra feminista, molt avançat al seu temps". Així, ha explicat com Casanellas, autor del llibre Com evitar l'embaràs'(1977), facilitava píndoles anticonceptives o acceptava fer lligadures de trompes en un moment, a mitjans dels anys 70, en què molts ginecòlegs eren reticents.

Implicades també a l'elaboració del llibre han estat les dues nétes del doctor Corachan, Cecilia (amb el seu "impressionant arxiu fotogràfic", en paraules de Sinca), i Marta Corachan. Aquesta, que va assumir el càrrec de consellera delegada de la clínica amb només 30 anys després de la mort del seu avi matern, el doctor Manuel Cuyás, ha expressat la seva "emoció" en veure com ha evolucionat la clínica on va aprendre a "escoltar, a solucionar problemes ia demanar informació". I ha volgut agrair la seva tasca a la família Moll per “fer les coses molt bé”. "Hi ha molta il·lusió i molta estima, i l'estima sempre guanya", ha dit la néta del fundador.