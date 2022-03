Des d'aquest proper dilluns, 28 de març, Espanya entra en una nova fase de gestió de la pandèmia del coronavirus en què només es comptaran els casos greus i en entorns vulnerables (centres sanitaris, de dia o penitenciaris).

La raó principal que esgrimeixen les autoritats són els alts nivells d'immunitat aconseguits. Segons les últimes dades, més del 92% de la població espanyola més gran de 12 anys es troba vacunada amb pauta completa.

El nou full de ruta genera dubtes

Però aquest nou full de ruta, sempre supeditat que tots els indicadors dels serveis assistencials es trobin en nivell de risc baix i en més de la meitat de les comunitats autònomes, genera dubtes entre la població.

La nova 'Estratègia de vigilància i control davant Covid-19 després de la fase aguda de la pandèmia' implica "acceptar un cert nivell de transmissió del SARS-CoV-2 en poblacions vacunades i joves en què la infecció té un impacte poblacional menor en termes de gravetat". Això sí, es posa èmfasi que no es pot suposar que òmicron sigui la "última variant de preocupació" amb diferents característiques de transmissibilitat, fuga immunològica i gravetat.

A qui es farà una prova PCR o un test d'antígens?

Persones vulnerables . Majors de 60 anys, immunodeprimits per causa intrínseca o extrínseca (trasplantaments, immunodeficiències primàries, persones que han rebut en els darrers tres mesos fàrmacs anti CD20 o belimumab -per tractar determinats tipus de lupus eritematós sistèmic- , Síndrome de Down amb més de 40 anys).

. Majors de 60 anys, immunodeprimits per causa intrínseca o extrínseca (trasplantaments, immunodeficiències primàries, persones que han rebut en els darrers tres mesos fàrmacs anti CD20 o belimumab -per tractar determinats tipus de lupus eritematós sistèmic- , Síndrome de Down amb més de 40 anys). Embarassades .

. Persones que resideixen, acudeixen, estan ingressades o treballen en àmbits vulnerables, així com aquells treballadors que donen suport i cura de pacients vulnerables.

Els que hagin viatjat en els darrers 14 dies a una regió on estigui circulant una variant d'interès o de preocupació que encara no s'hagi detectat al nostre país.

Presentar un quadre d'infecció respiratòria aguda de vies baixes que requereixi ingrés hospitalari (preferiblement diagnosticat per PCR).

Tinc símptomes lleus, què faig?

La nova estratègia de control de la pandèmia del coronavirus recomana que la persona que presenti símptomes lleus i que compleixi criteris d'indicació de realització d'una prova diagnòstica, es posi en contacte amb el sistema sanitari de la seva comunitat autònoma i romangui al seu domicili fins que obtingui el resultat de la prova de diagnòstic.

Si és positiu, serà considerat un cas confirmat.

Si és negatiu, es considera que els símptomes no es deuen a la covid-19 i ha de seguir les instruccions que li indiquin des dels serveis sanitaris assistencials.

Si treballo en entorns vulnerables?

En el cas de treballadors en entorns vulnerables, aquests no acudiran al centre de treball durant els primers 5 dies des de l'inici dels símptomes. I si són asimptomàtics, des de la data de diagnòstic. Passat aquest temps, i sempre que hagin transcorregut 24 hores després de la desaparició de la febre o present millora dels símptomes, se'ls realitzarà un test d'antígens.

Si el resultat és negatiu, es podrà tornar a incorporar al seu lloc de treball.

Si el resultat és positiu, es podrà repetir la prova cada 24 hores fins a obtenir un resultat negatiu, necessari per poder incorporar-se a la feina.

Si em sembla que estic greu?

En cas de presentar criteris de gravetat o mala evolució (dispnea, febre major de 38ºC durant més de tres dies…) haurà de contactar amb el metge o el sistema sanitari de la manera establerta a la comunitat autònoma, sempre observant totes les mesures personals de control de la transmissió i utilitzant, si és possible, un mitjà de transport privat en cas que calgui desplaçar-se.

Qui ha de fer quarantena a partir de dilluns?

A la població general, els casos lleus i asimptomàtics no realitzaran aïllament. Els contactes estrets, amb independència de si estan o no immunitzats contra la covid, tampoc faran quarantena. Els casos asimptomàtics són aquells que no experimenten símptomes propis de la malaltia (tos, dispnea, mal de coll o diarrea) o aquests són molt lleus.

Els positius han de prendre mesures de precaució?

Sí. Els casos confirmats de SARS-CoV-2 asimptomàtics o lleus han d'extremar les mesures preventives de contagi.

Això significa que s'han de reduir tot el possible les interaccions socials, utilitzant de manera constant la màscara i mantenint una higiene de mans adequada durant els 10 dies posteriors a l'inici de símptomes.

S'evitarà especialment el contacte amb persones vulnerables i la participació a esdeveniments multitudinaris.

Sempre que sigui possible i en cas que no sigui susceptible d'una incapacitat temporal per la simptomatologia, es recomana el teletreball.

He d'avisar els meus contactes del positiu?

Els casos confirmats han d'informar els contactes estrets del seu diagnòstic positiu perquè extremin la precaució i perquè vigilin si presenten símptomes relacionats amb la malaltia.

Com ja s'ha indicat, els contactes estrets (qualsevol persona que hagi estat al mateix lloc que un cas, a una distància menor de dos metres i durant un temps total acumulat de més de 15 minuts en 24 hores) no han de fer quarantena.

Només han de reduir "tot el possible" les interaccions socials utilitzant de forma constant la màscara i mantenint una adequada higiene de mans. Especialment cal evitar el contacte amb persones vulnerables.

Això sí, aquesta guia subratlla que “les autoritats de salut pública podran establir actuacions addicionals respecte al maneig de contactes estrets quan així ho considerin necessari en situacions o àmbits específics”.

I els reinfectats?

Els casos confirmats "són de declaració obligatòria a tots els nivells". Així, els casos de reinfecció són també de declaració obligatòria i “han de notificar-se de nou amb els mateixos criteris que la resta dels casos confirmats”.

Es reforçarà la seqüenciació genòmica i la seva integració a la vigilància ja que aquesta és necessària per poder detectar, caracteritzar i monitoritzar les variants del SARS-CoV-2.