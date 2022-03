Un dia com avui de fa dos anys, el 18 de març de 2020, l'Hospital de Figueres havia d'ingressar la primera persona amb coronavirus. Després de dos anys, a l'hospital comarcal i el Centre Sociosanitari Bernat Jaume hi ha hagut, en total 2.473 pacients ingressats per Covid-19. Encara a principis d'aquesta setmana, amb el darrer balanç, hi havia cinc persones ingressades.

La Fundació Salut Empordà també informa que a l'ABS l'Escala s'han registrat un total de 3.590 casos positius. I d'aquell 18 de març ja han passat dos anys, en què va ingressar el 1r pacient per coronavirus a l'Hospital. En aquests 731 dies de pandèmia, l'Hospital ha tingut 2.104 pacients ingressats per la Covid-19, el Bernat Jaume, 369 i l'ABS l'Escala ha detectat 3.590 casos positius. pic.twitter.com/DJqs0bWcjz — Hospital de Figueres (@HospiFigueres) 18 de marzo de 2022