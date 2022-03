Segons informa la Fundació Salut Empordà, a partir de demà, dimecres 9 de març, l'Hospital de Figueres permetrà l'entrada d'un acompanyant per pacient ingressat per motius no relacionats amb la covid. L'horari serà de 12 a 20 h, i l'accés continuarà essent per la porta principal, prèvia acreditació al taulell, com es feia fins ara.

També es permetrà l'entrada d'un acompanyant a les Consultes Externes i a la Unitat de Cirurgia Sense Ingrés (UCSI). Pel que fa al servei d’Urgències, de moment s’hi manté la restricció de no permetre acompanyants per qüestions d’aforament. Tanmateix, i tal com s'ha fet fins ara, aquesta limitació en l’horari dels acompanyants del pacient ingressat no s'aplica a la planta Maternoinfantil (allà hi pot haver un acompanyant les 24 hores del dia). També poden haver-hi excepcions en altres plantes sempre que l'equip assistencial responsable del pacient així ho indiqui. Pel que fa al Centre Sociosanitari Bernat Jaume, des de dilluns passat ja es permeten les visites de 12 a 20h. En aquest cas, poden entrar dos acompanyants a la vegada per pacient ingressat, i és obligatori que portin posada en tot moment una mascareta FFP2.